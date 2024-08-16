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CANLI TAKİP | Galatasaray zorlu Konyaspor deplasmanında!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 17:39 Güncelleme: 16.08.2024 20:57
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CANLI TAKİP | Galatasaray zorlu Konyaspor deplasmanında!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Konyaspor ligin 2. haftasının açılış maçında Galatasaray'ı ağırlıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 47. MAÇ

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de cuma günü 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.



KONYASPOR - GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

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