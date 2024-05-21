Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı

"19.05.2024 Pazar günü saat 19.00'da oynanan Galatasaray – Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin çeşitli medya organlarında spekülatif yayınların yapıldığı görülmüştür.

Ülkemizin iki güzide kulübünün karşılaştığı müsabakanın ardından yaşanan olaylar şu şekilde gelişmiştir:

35 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI

- Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakasıyla ilgili tüm güvenlik tedbirleri İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınmış ya da özel güvenlik birimleriyle birlikte koordine edilmiştir.

- ⁠Müsabaka sırasında ev sahibi takımın yaklaşık 51 bin, misafir takımın ise 2.318 seyircisi tribündeki yerlerini almıştır.

- ⁠ Müsabaka esnasında 6222 Sayılı Yasaya uymayan toplam 35 şahsa (yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat) işlem yapılmıştır.

- ⁠Maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirleri, Müsabaka Güvenlik Amirinin talimatı ile sonlandırılmıştır.