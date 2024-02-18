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Okan Buruk'tan bambaşka bir 11! Ankaragücü karşısında sürprizlerle dolu kadro! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2024
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Okan Buruk’tan bambaşka bir 11! Ankaragücü karşısında sürprizlerle dolu kadro! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i...

Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe'nin Rizespor'u mağlup etmesi sonrası mutlak galibiyet hedefleyen Aslan'da eksikler can sıkıyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda büyük bir mücadele veren Galatasaray, zorlu zemin koşullarında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.

CİMBOM MUTLAK GALİBİYET PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin Rizespor'u deplasmanda yenmesinin ardından puan kaybetmek istemeyen Okan Buruk ve öğrencileri, karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmanın peşinde.

Sarı kırmızılılar, bu sezon savunma hattıyla güven veriyor. 25. hafta geride kalırken Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Ankaragücü ise Trendyol Süper Lig'de ilk 8 hedefini sürdürüyor. Ankaragücü oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY'IN 25 GALİBİYETİ BULUNUYOR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.

ANKARAGÜCÜ SON DURUM

Ankaragücü bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 25 hafta geride kalırken sarı lacivertliler, 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 29 puanla 11. sırada yer alıyor.



GALATASARAY SON DURUM

Galatasaray son olarak Sparta Prag karşısında 3-2 galip gelerek moral depoladı. Sarı kırmızılılarda gözler lig karşılaşmasına çevrildi. Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 25 karşılaşmada 21 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar 52 gol atarken kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu sakatlıklarından dolayı MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, müsabakada görev yapamayacak.

Öte yandan kamp kadrosunda yer almayan Abdülkerim Bardakcı, Tanguy Ndombele ve Kaan Ayhan da mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Flips, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Berkan, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Vinicius.

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