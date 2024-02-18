Okan Buruk’tan bambaşka bir 11! Ankaragücü karşısında sürprizlerle dolu kadro! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i...

GALATASARAY'IN 25 GALİBİYETİ BULUNUYOR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.