Okan Buruk'tan yeni transferle ilgili flaş karar! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Başakşehir RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Ligde Fenerbahçe ile puan puana liderliği paylaşan sarı-kırmızılılarda yeni transferler Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ün kadroda olması bekleniyor. Başakşehir ise kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmenin peşinde... Kritik karşılaşma öncesi Okan Buruk ve Çağdaş Atan'ın 11'lerini büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray unvanını korumak için Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışa girmiş durumda.
Puan puana giden yarışta bu hafta Cimbom önce oynayacak. Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi formda Başakşehir'i mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçmek.
Ardından da Alanyaspor'un sarı-lacivertlilere çelme takmasını beklemek. Teknik direktör Okan Buruk önceliği galibiyete veriyor. Başarılı çalıştırıcı, bu mücadeleden galip ayrılmaları durumunda önemli bir virajı daha döneceklerini ifade ediyor. Oyuncuların da idmanlardaki hırslı görüntüsü Buruk'u memnun ediyor.
NELSSON İLGİLENECEK
Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir'in en tehilkeli silahı Krzysztof Piatek'i durdurmak için de planlarını yaptı.
Son 2 maçta 5 gol kaydeden Polonyalı golcü ile Victor Nelsson özel olarak ilgilenecek. Davinson Sanchez de savunma görevlerinin haricinde yine oyun kurulumundan sorumlu olacak. Buruk hafta arası çalışmalarında Mauro İcardi için özel planlar da hazırladı.
Kolay şut pozisyonları bulamayan Arjantinli yıldıza özel setler çizildi. Burada en önemli asistanı Kerem Aktürkoğlu olacak. Geçen sezon bu ikilinin telepatik anlaşması sayesinde Galatasaray çok kolay goller bulmuştu. Buruk aynı formülü devreye sokmak istiyor.
ICARDI İLE YOLA DEVAM
Bu sezon darbeye bağlı sakatlıklar yaşayan Mauro İcardi bir türlü ritim tutturamadı. Son 6 maçta 1 gol atabilen Arjantinli yıldız bugün Başakşehir karşısında yine 11'de kendine yer bulacak. Teknik direktör Okan Buruk öğrencisiyle görüşerek kalitesine güvendiğini ve geçen sezon olduğu gibi takımı şampiyonluğa taşıyacağını söyledi. İcardi saha içi sertliğe karşı hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtip, kendisinin de performansını yukarı çekeceğini belirtti.
AYDIN İLE 3'TE 3
Aslan'ın Başakşehir ile oynayacağı maçı Cihan Aydın yönetecek. Aydın daha önce 3 defa sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetti. Cimbom 1'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 3 mücadeleden de galibiyetle ayrılmasını bildi.
4 EKSİK VAR
Galatasaray'da Başakşehir karşılaşması öncesinde 4 futbolcu yok.
Abdülkerim Bardakcı: Sakatlığı devam ediyor.
Sergio Oliveira: Operasyon sonrası tedavisi sürüyor.
Hakim Ziyech: Afrika Kupası'ndan sakat döndü.
Serge Aurier: Fildişi ile Afrika Kupası'nda final oynayacak.
12 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 karşılaşmada yenilmedi. Deplasmanda Hatayspor'a kaybettikten sonra çıktığı maçlarda 10 galibiyet elde etti. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde son 5 karşılaşmasında 15 puan toplayan Cimbom, Başakşehir'i de mağlup ederek serisini sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk rakibin çıkışını hatırlatıp öğrencilerinin motivasyonunu üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Başarlı çalıştırıcı "Evimizde kayıpsız devam edelim" dedi.
RAMS PARK CANAVARI
Galatasaray, Rams Park'ta oynadığı maçlarda bambaşka bir boyuta geçiyor. Aslan sahasındaki son 29 mücadeleden yenik ayrılmadı. Söz konusu maçlarda 27 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Cimbom bu sezon sahasında oynadığı 12 maçtan da galip ayrıldı.
KALE SAĞLAM
Aslan bu sezon Süper Lig'in savunmadaki en başarılı takımı. Sarı-kırmızılılar 24 haftada rakip ağlara 50 gol yolladı. Kalesinde ise sadece 14 gole izin verdi. Ligdeki maçların yarısında kalesini gole kapatmayı başardı. Kaptan Fernando Muslera ve önündeki savunma bir hayli formda. Hedef bugün de gol yemeden kazanmak.
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