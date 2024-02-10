Okan Buruk’tan yeni transferle ilgili flaş karar! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11’leri

ICARDI İLE YOLA DEVAM

Bu sezon darbeye bağlı sakatlıklar yaşayan Mauro İcardi bir türlü ritim tutturamadı. Son 6 maçta 1 gol atabilen Arjantinli yıldız bugün Başakşehir karşısında yine 11'de kendine yer bulacak. Teknik direktör Okan Buruk öğrencisiyle görüşerek kalitesine güvendiğini ve geçen sezon olduğu gibi takımı şampiyonluğa taşıyacağını söyledi. İcardi saha içi sertliğe karşı hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtip, kendisinin de performansını yukarı çekeceğini belirtti.