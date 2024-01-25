Canlı I Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11'ler! Cimbom zirve yarışını sürdürme peşinde...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılarda bu maçta Abdülkerim Bardakcı, Oliviera, Ziyech ve Bakambu forma giyemeyecek. İşte kritik maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
CİMBOM'DA 4 EKSİK
Galatasaray'da 4 futbolcu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bugünkü maçta görev yapamayacak.
SAHASINDA 27 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
48. RANDEVU
Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 32, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın toplam 105 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.
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