Canlı I Galatasaray-İstanbulspor muhtemel 11’ler! Cimbom zirve yarışını sürdürme peşinde...





EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

48. RANDEVU



Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 32, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 105 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.