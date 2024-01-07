Galatasaray-Konyaspor maçı canlı anlatım izle | Zirve yolunda önemli mücadele
Galatasaray ile Tümosan Konyaspor Süper Lig karşı karşıya geliyor. Ali Şansalan tarafından yönetilen Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı, Rams Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alan Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor.
Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.
KONYASPOR: Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.
TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.
GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK
Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
SAHASINDA 25 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.
Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 8 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef All Star finalisti Esra Tokelli kimdir? MasterChef Esra kaç yaşında, nereli?
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? 31 Mart 2024 AK Parti belediye başkan adayları listesi!
- Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…
- Aydın Koçarlı, Köşk, Kuşadası Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- Aydın İncirliova, Karacasu, Karpuzlu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- Aydın Çine, Didim, Germencik belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...
- Rahmi Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Rize Belediye başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?
- KPSS 2023/2 tercih sonuçları sorgulama | ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?
- AK Parti Ordu Mesudiye, Perşembe Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Ordu Kabataş, Korgan, Kumru Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ordu AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Ordu Gürgentepe, İkizce, Kabadüz Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi