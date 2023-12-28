Süper Kupa’da derbi heyecanı ATV’de! Milyonlar ekranlara kilitlenecek! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...





SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası, Devlet Başkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Kazanan takımın kupa ulaştığı maçta taraflar üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.