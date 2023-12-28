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Haberler Galatasaray Haberleri Süper Kupa'da derbi heyecanı ATV'de! Milyonlar ekranlara kilitlenecek! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Süper Kupa'da derbi heyecanı ATV'de! Milyonlar ekranlara kilitlenecek! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Süper Kupa’da derbi heyecanı ATV’de! Milyonlar ekranlara kilitlenecek! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Süper Kupa final maçına çıkacak. Bu heyecanlı mücadele atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek.

SAAT 20.45'TE HAYAT DURACAK

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

DEV MAÇ ATV EKRANLARINDA

Bu heyecanlı mücadele Turkuvaz Medya Grubu'na ait atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

REKABETTE 399. MAÇ

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.


SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası, Devlet Başkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Kazanan takımın kupa ulaştığı maçta taraflar üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

SON 10 RESMİ MAÇIN 6'SI BERABERE

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Nelsson, Barış Alper, Torreira, Demirbay, Zaha, Kerem, Tete, Icardi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi Samuel, Ferdi, Djiku, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko.

İşte Süper Kupa maçının oynanacağı stat
Süper Kupa’da derbi heyecanı ATV’de! SÜPER KUPA'DA DERBİ HEYECANI ATV'DE!

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