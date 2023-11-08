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Canlı I Bayern Münih-Galatasaray (CANLI ANLATIM) Aslan Şampiyonlar Ligi'nde puan peşinde...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Canlı I Bayern Münih-Galatasaray CANLI ANLATIM Aslan Şampiyonlar Ligi’nde puan peşinde...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, grubunun favorisi olan Bayern Münih'e deplasmanda konuk olacak. Sarı kırmızılılar güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyerek puan ya da puanlar alma peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

AVRUPA KUPALARINDA 312. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 311 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 116 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 419 kez havalandırırken, kalesinde 460 gol gördü.



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 120. MÜSABAKA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 119 defa sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 29'undan galibiyetle ayrılırken, 60 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 118 gole karşın, kalesini 204 gole kapatamadı.



ALMAN TAKIMLARIYLA 31 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 31 resmi maça çıktı. Aslan; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

BAYERN MÜNİH İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile 4. randevusuna çıkacak.

Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık yarım asır sonra yeniden eşleştiği Bayern Münih ile sahasında yaptığı üçüncü maçı 3-1 kaybetti.

BAYERN, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ KAYBETMEDİ

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.

MAURO ICARDİ 15 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bu sezon toplam 18 resmi karşılaşmada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda attı.

İŞTE ASLAN'IN KADROSU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek kaleci Fernando Muslera ile müsabakalara iğne tedavisiyle çıkan Mauro Icardi, Münih'e gidecek kafilede yer aldı.

Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Atakan Ordu, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

PORTEKİZLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane.

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

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