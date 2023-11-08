Canlı I Bayern Münih-Galatasaray (CANLI ANLATIM) Aslan Şampiyonlar Ligi'nde puan peşinde...

BAYERN, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ KAYBETMEDİ

Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.

Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.

Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.