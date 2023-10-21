CANLI | Galatasaray – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Galatasaray – Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya geliyor. Tarihlerinde 354. kez mücadele edecek iki ekibin kritik maç öncesi ilk 11'leri belli oldu. Kritik karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Rams Park'ta ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşıyor Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip oluyor.
LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.
RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR
Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.
Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.
SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ARA TATİL KALKTI MI 2023? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili ne zaman? MEB son açıklamalar...
- Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...
- GS-BJK DERBİ MAÇI İZLE! 21 Ekim 2023 Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! Canlı yayın frekans bilgileri...
- GS - BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi statta?
- 20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği besin...
- Gönül Dağı Rüstem kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i kadroda! İşte son hali...
- Refah sınır kapısı nedir? Refah sınır kapısı açıldı mı, haritada nerede yer alıyor?
- KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...
- Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...
- MİLLİ YAS BİTTİ Mİ? Milli yas nedir, kaç gün sürecek, bugün son gün mü?
- 21 Ekim Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı bugün...
- Van depremi ne zaman oldu? Van depremi kaç saniye sürdü? Tarihin en büyük depremlerinden biri...