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CANLI | Galatasaray – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Galatasaray – Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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CANLI | Galatasaray – Beşiktaş CANLI ANLATIM Galatasaray – Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya geliyor. Tarihlerinde 354. kez mücadele edecek iki ekibin kritik maç öncesi ilk 11'leri belli oldu. Kritik karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Rams Park'ta ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşıyor Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip oluyor.



LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.



RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.



Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.



SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Omar, Bakhtiyor, Tayfur, Amir, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

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