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CANLI | Antalyaspor – Galatasaray (CANLI ANLATIM) Antalyaspor – Galatasaray maçında ilk düdük sesi

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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CANLI | Antalyaspor – Galatasaray CANLI ANLATIM Antalyaspor – Galatasaray maçında ilk düdük sesi

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Cimbom, zorlu Manchester United deplasmanından aldığı 3 puanın moraliyle Antalya'dan galibiyetle dönmek istiyor. Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi ilk 11'de sürpriz bir değişikliğe imza attı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlanıyor.



Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.



EKSİKLER

Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı.



ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ...

ANTALYASPOR: Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Güray, Ömer, Streek, Jehezkel, Bytyqi, Veysel (C).

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

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