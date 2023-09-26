Canlı | İstanbulspor - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Aslan erteleme maçında galibiyet peşinde

47. RANDEVU

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan müsabakaları Galatasaray, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.