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Canlı | İstanbulspor - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Aslan erteleme maçında galibiyet peşinde

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Canlı | İstanbulspor - Galatasaray CANLI ANLATIM Aslan erteleme maçında galibiyet peşinde

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray UEFA organizasyonları nedeniyle ertelenen 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Ndombele statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanamayan erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Normal şartlarda 3. hafta oynanması gereken müsabaka UEFA organizasyonlarının sıkışık fikstür yaratması sebebiyle ertelenmişti.

İSTANBULSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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2 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak sarı kırmızılılardan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının tarihinden sonra transfer olduğu için müsabakada forma giyemeyecek.

47. RANDEVU

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan müsabakaları Galatasaray, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

SÜPER LİG'DEKİ SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri, ligin ilk haftasına Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarından 3 puanla ayrıldı.

MAURO ICARDİ BU SEZON 9 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, bu sezon ligde 6 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, ayrıca Süper Lig'de 11'de oynadığı son 12 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, ligde attığı 6 golle, krallık yarışında zirvede yer alıyor.

İSTANBULSPOR BU SEZON 3 PUAN ALAMADI

İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de henüz 3 puanla tanışamadı. Ligde 2 maçı eksik olan sarı-siyahlılar, Konyaspor ve Kayserispor ile berabere kalırken, Başakşehir ve Gaziantep FK'ya ise kaybetti. İstanbul ekibinin, Samunspor maçı yoğun yağıştan dolayı ertelenmişti.

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