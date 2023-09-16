16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray - Samsunspor CANLI İZLE | Galatasaray ile Samsunspor maçı saat kaçta başlayacak? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Samsunspor CANLI İZLE | Galatasaray ile Samsunspor maçı saat kaçta başlayacak? GS maçı hangi kanalda?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
ABONE OL
Galatasaray - Samsunspor CANLI İZLE | Galatasaray ile Samsunspor maçı saat kaçta başlayacak? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Samsunspor maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Samsunspor kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. İşte tüm taraftarın merak ettiği maçın başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA