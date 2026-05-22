Başkan adaylarından Hakan Safi de yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı. Safi'nin asil yönetim kurulu listesinde iş dünyasından ve spor camiasından dikkat çeken isimler yer aldı.

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler listesinde ise şu isimler bulundu:

Esra Öztürk Çilingir

Ahmet Bulut

Ahmet Murat Emanetoğlu

Ertuğrul Eren Ergen

Barış Öztürk

Mustafa Enes Yıldırım

Aras Bağ

FENERBAHÇE'DE SEÇİM HEYECANI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Kongre sürecinde projeler, yönetim ekipleri ve seçim vaatlerinin ön plana çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli camiada seçim atmosferinin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağı değerlendiriliyor.