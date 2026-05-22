Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi iki başkan adayının yönetim kurulu kadroları netleşti
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yönetim kurulu listeleri netleşti. Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci hız kazanırken iki adayın asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Başkanlık yarışında yer alan isimlerin listeleri camiada dikkat çekti.
FENERBAHÇE'DE AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ'NİN LİSTELERİ BELLİ OLDU
Genel kurul sürecine giren Fenerbahçe'de gözler seçim atmosferine çevrilirken, açıklanan listeler taraftarlar ve kongre üyeleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Aziz Yıldırım'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı isimlere listesinde yer vermesi dikkat çekti.
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın açıkladığı asil yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
Barış Göktürk
Mahmut Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Selim Kosif
Yedek yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu: