CANLI YAYIN

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi iki başkan adayının yönetim kurulu kadroları netleşti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi iki başkan adayının yönetim kurulu kadroları netleşti

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yönetim kurulu listeleri netleşti. Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci hız kazanırken iki adayın asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Başkanlık yarışında yer alan isimlerin listeleri camiada dikkat çekti.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışı hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte adaylığı kesinleşen Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yönetim kurulu listelerini açıkladı. Başkan adaylarının oluşturduğu ekiplerde iş dünyası, spor yönetimi ve camianın tanınan isimleri yer aldı.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi iki başkan adayının yönetim kurulu kadroları netleşti - 1

FENERBAHÇE'DE AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ'NİN LİSTELERİ BELLİ OLDU

Genel kurul sürecine giren Fenerbahçe'de gözler seçim atmosferine çevrilirken, açıklanan listeler taraftarlar ve kongre üyeleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Aziz Yıldırım'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı isimlere listesinde yer vermesi dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın açıkladığı asil yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi iki başkan adayının yönetim kurulu kadroları netleşti - 2

Barış Göktürk

Mahmut Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Selim Kosif

Yedek yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi iki başkan adayının yönetim kurulu kadroları netleşti - 3

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Başkan adaylarından Hakan Safi de yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı. Safi'nin asil yönetim kurulu listesinde iş dünyasından ve spor camiasından dikkat çeken isimler yer aldı.

Hakan Safi'nin asil yönetim kurulu üyeleri şu şekilde sıralandı:

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi iki başkan adayının yönetim kurulu kadroları netleşti - 4

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler listesinde ise şu isimler bulundu:

Esra Öztürk Çilingir

Ahmet Bulut

Ahmet Murat Emanetoğlu

Ertuğrul Eren Ergen

Barış Öztürk

Mustafa Enes Yıldırım

Aras Bağ

FENERBAHÇE'DE SEÇİM HEYECANI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının çalışmaları devam ediyor. Kongre sürecinde projeler, yönetim ekipleri ve seçim vaatlerinin ön plana çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli camiada seçim atmosferinin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağı değerlendiriliyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın