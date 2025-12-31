SON DAKİKA! Fenerbahçe'de 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurur' kararı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 16:50 Güncelleme: 31.12.2025 17:11
Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de 21 Eylül’de yapılan seçimde başkanlığa seçilen Sadettin Saran son yaşanan olaylardan sonra 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurur' kararı aldı.
Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılan seçimde başkanlığa seçilen Sadettin Saran son yaşanan olaylardan sonra 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurur' kararı aldı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini açıkladı.
"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmış ve sulh ceza hakimliğine sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ayrıntılar geliyor...