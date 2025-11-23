CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

23 Kasım 2025, Pazar
23.11.2025
Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’la kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Çağdaş Altay yönetiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Fenerbahçe, saat 20.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

ÇAYKUR RİZESPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ligin 12. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçtaki ilk 11'i, Fenerbahçe maçında da sahaya sürdü.

Rize ekibi maça, Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe 11'i ile çıktı. Ev sahibi takımda Halil Dervişoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Sadettin Saran (sağda) ve yönetim kurulu üyeleri, Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi (AA)Sadettin Saran (sağda) ve yönetim kurulu üyeleri, Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi (AA)

SAADETTİN SARAN OKUL ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında kentte bazı okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere hediyeler verilen programlarda Saran'a yoğun ilgi gösterildi. Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyareti sırasında Saran'a, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer tarafından Güneysuspor forması hediye edildi.

Fenerbahçe taraftarları takımını destekledi (AA)Fenerbahçe taraftarları takımını destekledi (AA)

TARAFTAR İLGİSİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Çaykur Rizespor taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

