CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Sadettin Saran (sağda) ve yönetim kurulu üyeleri, Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi (AA)

SAADETTİN SARAN OKUL ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında kentte bazı okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere hediyeler verilen programlarda Saran'a yoğun ilgi gösterildi. Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyareti sırasında Saran'a, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer tarafından Güneysuspor forması hediye edildi.