Kanarya Avrupa’da kritik eşikte! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri





İKİ TAKIM ARASINDAKİ ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile ilk kez, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2012-2013 sezonunda karşılaştı. Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar giden yolda sarı-lacivertliler, rakibini son 16 turunda elemeyi başardı. Deplasmanda oynanan ilk maçta Pierre Webo'nun golüyle galibiyete uzanan Kanarya, evinde de 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı. İki ekip 14 Mart 2013'den sonra 3. kez kozlarını paylaşacak.



AVRUPA KUPALARINDA 294. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 294. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde 416 gol gördü.



ÇEKYA TAKIMLARI İLE 16. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla Sparta Prag ile karşılaştı 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynanan 2 maçta yenilen Kanarya, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında rakibine karşı oynadığı 2 maçı da kazandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği Slavia Prag ile 2022 yılında UEFA Konferans Ligi play-off turunda rakip oldu. Kanarya; Slovacko, Sigma Olomouc ve Bohemians 1905 takımlarıyla da 2'şer maç yaptı. Fenerbahçe 6 kez mağlup ettiği Çekya takımlarına 7 kez kaybetti. 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.