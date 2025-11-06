06 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kanarya Avrupa'da kritik eşikte! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Kanarya Avrupa'da kritik eşikte! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.11.2025 11:34 Güncelleme: 06.11.2025 11:46
ABONE OL
Kanarya Avrupa’da kritik eşikte! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacak. İki ekibin 13 sezon sonra karşı karşıya geleceği maçta sarı lacivertlilerin en büyük kozu Kerem Aktürkoğlu olarak dikkat çekiyor. İşte Allard Lindhout tarafından yönetilecek maçın muhtemel 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, TSİ 23.00'de Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 6 puanı bulunuyor. Plzen takımı ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Ligde Beşiktaş derbisini kazanarak yükselişini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe Avrupa'da yeni bir zaferin peşinde (İHA)Fenerbahçe Avrupa'da yeni bir zaferin peşinde (İHA)

MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Havel, Cerv, Spacil (Markovic), Memic, Souare, Adu, Durosinmi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Duran).

Kanarya Avrupa’da kritik eşikte! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

İKİ TAKIM ARASINDAKİ ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile ilk kez, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2012-2013 sezonunda karşılaştı. Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar giden yolda sarı-lacivertliler, rakibini son 16 turunda elemeyi başardı. Deplasmanda oynanan ilk maçta Pierre Webo'nun golüyle galibiyete uzanan Kanarya, evinde de 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı. İki ekip 14 Mart 2013'den sonra 3. kez kozlarını paylaşacak.

AVRUPA KUPALARINDA 294. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 294. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde 416 gol gördü.

ÇEKYA TAKIMLARI İLE 16. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla Sparta Prag ile karşılaştı 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynanan 2 maçta yenilen Kanarya, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında rakibine karşı oynadığı 2 maçı da kazandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği Slavia Prag ile 2022 yılında UEFA Konferans Ligi play-off turunda rakip oldu. Kanarya; Slovacko, Sigma Olomouc ve Bohemians 1905 takımlarıyla da 2'şer maç yaptı. Fenerbahçe 6 kez mağlup ettiği Çekya takımlarına 7 kez kaybetti. 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Sarı lacivertliler daha önce de Plzen ile karşı karşıya gelmişti (İHA)Sarı lacivertliler daha önce de Plzen ile karşı karşıya gelmişti (İHA)

PLZEN ÇIKIŞTA

Viktoria Plzen, Çekya Ligi'nde bu sezon 14 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından ekim ayında teknik direktör değişikliğine giden Çekya ekibinde, Martin Hysky 3'ü lig, 1'i Avrupa Ligi, 1'i de yerel kupa olmak üzere son 5 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Plzen ekibi, ligde 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Takımda Rafiu Durosinmi, tüm kulvarlarda 11 golle takımının en golcü ismi olarak ön plana çıktı. Matej Vydra 9 gollük katkı sağlarken Ganalı oyuncu Prince Kwabena Adu'nun ise 6 golü bulunuyor.

AVRUPA GOLCÜSÜ KEREM AKTÜRKOĞLU

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde attığı 4 golün 3'üne imza attı. Kerem, Nice maçında 2, Stuttgart maçında 1 gol atarak takımının galibiyetlerinde en önemli pay sahibi oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu 3 maça da 11'de başladı.

Bu maçta da gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak (İHA)Bu maçta da gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak (İHA)

ALLARD LİNDHOUT DÜDÜK ÇALACAK

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ile Johan Balder yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Dennis Higler görev yapacak. Higler'e AVAR'da ise Richard Martens eşlik edecek.

Galatasaray’ın Ajax galibiyeti sonrası olay sözler!Galatasaray’ın Ajax galibiyeti sonrası olay sözler! GALATASARAY'IN AJAX GALİBİYETİ SONRASI OLAY SÖZLER!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kanarya Avrupa’da kritik eşikte! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Kanarya Avrupa’da kritik eşikte! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Kanarya Avrupa’da kritik eşikte! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör