CANLI | Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor’la karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Musaba, Ntcham, Holse, Coulibaly, Marius
Fenerbahçe: Tarık, Brown, Skriniar, Jayden, Semedo, Alvarez, Asensio, Kerem, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
İKİ EKİP DE AVRUPA'DA KAZANDI
Ligde sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 15 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.
Hafta içinde Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde; Samsunspor da Konferans Ligi'nde çıktığı maçlarda galip ayrıldı.
LİGDE 65. RANDEVU
Samsunspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 64 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 35-12 üstünlüğü bulunuyor. 17 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın 110 golüne, kırmızı-beyazlılar 60 golle karşılık verdi.
SON 4 MAÇIN 3'Ü BERABERE BİTTİ
Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Samsunspor ile Fenerbahçe arasında 4 lig maçı oynandı. Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023'te deplasmanda 2-0 kazanırken, sonrasında 2'si İstanbul'da, 1'i de Samsun'da olmak üzere 3 lig karşılaşmasında eşitlik bozulmadı.
8-1'LİK TARİHİ GALİBİYET
İki takımın ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibinin ise Fenerbahçe karşısında 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 4-0'lık galibiyetleri bulunuyor.
SKRINIAR SARI KART SINIRINDA
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Samsunspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Skriniar, bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında sarı kart gördü. Slovak defans, kart görmesi halinde 19 Ekim'de oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Bu 3 futbolcunun tedavisi sürüyor
Samsunspor'da ise kırmızı kart cezalısı Cherif Ndiaye kadroda olmayacak.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.
