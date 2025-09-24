Fenerbahçe Beko 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı! Sarı-lacivertliler 8. kez mutlu sona ulaştı
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler, son 4 finalde kaybettiği kupada bu kez mutlu sona ulaştı.
38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 85-83 galip tamamlayarak kupanın sahibi oldu.
PERİYOTLARA GÖRE SONUÇLAR
1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 25-13 Beşiktaş GAİN
2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 43-34 Beşiktaş GAİN
3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 67-50 Beşiktaş GAİN
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanan Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak olan Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyorum."
FENERBAHÇE KUPAYI 8. KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 8. kez zafere ulaştı. Kupada 19. kez sahneye çıkan sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı.
Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.
Sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süren sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69, 2016-2017 sezonunda Banvit'i 75-64 yenerken Beşiktaş GAİN'i de 85-83 mağlup ederek 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A KARŞI 3. FİNALİ DE KAYBETMEDİ
Geçen sezon ligde play-off finali ve Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen iki takımın üçüncü finalinde de Fenerbahçe Beko salondan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligde oynanan play-off finalinde seriyi 4-1 ile galip tamamlayarak, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde de siyah-beyazlı rakibini 104-81 mağlup etmeyi başardı.
SADETTİN SARAN 3 GÜNDE KUPA KAZANDI
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilerek sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Saran, son düdüğün çalmasıyla büyük sevinç yaşadı. Sadettin Saran, müsabakanın ardından oyuncuları kutladı.
İLK PERİYOTTA 2 ANONS
Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki takım taraftarları da takımlarına yoğun destekte bulunurken ilk anons 22. saniyede yapıldı.
Salon içinde patlayıcılardan kaynaklı yoğun patlama seslerinin yankılanması üzerine maçın hakemi anons yapılmasını talep etti. Anonsun ardından taraftarlar sadece tezahürat yaparak takımlarına desteğini sürdürdükten sonra bitime 3 dakika 30 saniye kala tribünleri sakinliğe davet eden ikinci anons yapıldı.
Son periyotta maçın bitmesine yaklaşık 6 dakika kala üçüncü anons gerçekleştirildikten sonra maçın hakemleri soyunma odasına gitti. Daha sonrasında emniyet güçleri Beşiktaş taraftarlarının arasına girerek bazılarını tribünden çıkardı.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA İZLEDİ
38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
Bakan Bak'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı eşlik etti.
FENERBAHÇELİ ESKİ YÖNETİCİLER MAÇTA
Fenerbahçe Kulübünde eski başkanı Ali Koç yönetiminde görev yapan Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, Burak Çağlan Kızılhan başta olmak üzere birçok eski yönetici karşılaşmayı saha kenarından takip etti.
Eski yöneticiler maçın sona ermesinin ardından kupa sevincini sarı-lacivertli taraftarlarla kutlarken, başkan Sadettin Saran eski yöneticilerin yanına gelerek taraftarlarına alkışlattı.
TARIK BİBEROVİC DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe Bekolu oyuncu Tarık Biberovic ikinci yarıya devam edemedi.
Karşılaşmanın ilk bölümünde 5 dakika 38 saniye süre alan sarı-lacivertli oyuncu, yaşadığı mide rahatsızlığı sonrasında oyundan çıkarak doğrudan soyunma odasına gitti.
BEŞİKTAŞ 2 KEZ FİNALDE KAYBETTİ
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için 3 kere parkeye çıkan Beşiktaş GAİN ikinci kez zafere ulaşamadı.
1986-1987 sezonunda kupayı Karşıyaka'ya kaybeden siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda ise Anadolu Efes'e karşı oynadığı müsabakadan zaferle ayrılarak müzesine ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı koydu.
Beşiktaş 3. kez finale çıktığı organizasyonda sarı-lacivertli rakibine mağlup oldu.
