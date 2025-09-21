21 Eylül 2025, Pazar
Haberler Fenerbahçe Haberleri CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü! Yeni başkan kim olacak? Ali Koç mu Sadettin Saran mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 09:08 Güncelleme: 21.09.2025 09:20
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde heyecan doruklara çıkarken sarı-lacivertliler Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy kullanarak kulübün yeni başkanını belirleyecek. 50 bine yakın üyenin oy kullanacağı seçimde oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde merakla beklenen gün geldi. Sarı-lacivertliler, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sandık başına giderek yeni başkanını seçecek.

