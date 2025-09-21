CANLI | Fenerbahçe - Kasımpaşa

21 Eylül 2025, Pazar
21.09.2025
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Mehmet Kısal üstleniyor.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Winck, Opoku, Adam, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Jayden, Çağlar, Skriniar, Semedo, İsmail, Fred, Kerem, Asensio, İrfan, Talisca

FENERBAHÇE GALİBİYET PEŞİNDE

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor. Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Kolombiyalı futbolcu bugünkü maçta forma giyemeyecek. Meksika Milli Takımı'ndan sakat dönen Edson Alvarez, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu futbolcuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN MAÇI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)

TEK EKSİK BARASI

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Ligde çıktığı 5 mücadelede 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin ise 11 puanı bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Yusuf Barası, müsabakada görev yapamayacak.

Fenerbahçe’de seçim günüFenerbahçe’de seçim günü FENERBAHÇE'DE SEÇİM GÜNÜ

