CANLI | Fenerbahçe - Kasımpaşa

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Mehmet Kısal üstleniyor.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Winck, Opoku, Adam, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Jayden, Çağlar, Skriniar, Semedo, İsmail, Fred, Kerem, Asensio, İrfan, Talisca

FENERBAHÇE GALİBİYET PEŞİNDE

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor. Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.