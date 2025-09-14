CANLI | Fenerbahçe - Trabzonspor
Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig’in 5. haftasında Chobani Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Dev derbiyi hakem Ozan Ergün yönetiyor. Maçın canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanılan müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Maçın canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Nesyri
Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.
TEDESCO'NUN İLK SINAVI
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligdeki Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı.
Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkacak.
Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.
KADRODA 5 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak.
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK
Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında yeni transferler görücüye çıkacak. Takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson teknik heyetin görev vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıkacak.
TRABZONSPOR'UN 680 GÜNLÜK ÖZLEMİ
Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.
İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.
Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri önünde çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.
EN GOLCÜ ONUACHU
Trabzonspor'un mücadelede gol bakımından en güvendiği isim, Paul Onuachu olacak.
Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçta 2 gol attı.
Karadeniz ekibinin ilk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 yendiği, dördüncü haftada ise yine sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer gol kaydeden Onuachu, ilk 4 haftada atılan 4 golün 2'sini kaydetti.
Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği bordo-mavililerde, ligde 21 maçta 15 golle takımının en golcü oyuncusu olmuştu.
EKSİKLER VAR
Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor. Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili takımla ilk karşılaşmalarına çıkacak.
