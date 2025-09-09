Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu

GÖKHAN GÖNÜL SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Domenico Tedesco olmasının ardından teknik ekibinde Türk bir antrenör olacağı iddia edilmişti. Tedesco'nun yardımcılığını bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen efsane futbolcu Gökhan Gönül yapacak. Gönül, daha önce milli takımda görev almıştı.