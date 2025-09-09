Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaştığını KAP'a bildirdi
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Mourinho ile yollarını ayıran sarı lacivertliler İtalyan Teknik adam Domenico Tedesco ile anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır."
GÖKHAN GÖNÜL SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Domenico Tedesco olmasının ardından teknik ekibinde Türk bir antrenör olacağı iddia edilmişti. Tedesco'nun yardımcılığını bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen efsane futbolcu Gökhan Gönül yapacak. Gönül, daha önce milli takımda görev almıştı.
