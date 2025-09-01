Fenerbahçe’nin yeni transfer Asensio İstanbul’da

Fenerbahçe 2025-2026 sezonuna transferleri ile güçlenmeye hazırlanırken İspanyol oyuncu Marco Asensio ile anlaşmak için sona yaklaştı. Asensio, özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapmasının ardından sarı lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.



29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.