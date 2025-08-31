Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nu açıkladı! Milli oyuncu formayı giydi

Fenerbahçe'nin Benfica'dan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bugün 17:30'da İstanbul'da olacak.

Milli oyuncunun gelmesine kalırken Benfica için sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Aktürkoğlu mesajında şunları yazdı:

"Sevgili hayırseverler,

Ne yazık ki veda zamanı, harika anılarla dolu unutulmaz bir yılın ardından, bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.

Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, sevgili koçum Bruno Lage ve teknik heyetine, kulüp bünyesinde çalışan tüm muhteşem insanlara yürekten teşekkür ederim. Bu zamanı sizlerle paylaşmak büyük bir onurdu.

Ayrıca ilk günden sonuna kadar beni desteklerini hiç esirgemeyen harika hayranlarımıza da özel bir teşekkür. İlk maçım sahadan çıktığım ve tüm stadyumun ayağa kalkıp beni neşelendirdiği anı asla unutmayacağım. Bu an sonsuza kadar kalbime kazınacak. Bu kulübün hayatımda her zaman çok özel bir yeri olacak.

İlk Avrupa tecrübem için hepinizden sonsuz destek aldım ve bunun için son derece minnettarım. Hak ettiğiniz milli şampiyonluk unvanını veremediğim için üzgünüm ama bu sezon şampiyonluğu bu muhteşem takımın ve taraftarımızın alacağına derinden inanıyorum. Ben, kendi siram geldiğinde, şimdi gerçek bir Benfica taraftarı olarak her zaman seni desteklemeye devam edeceğim.

Sonunda, Başkanımız Rui Costa'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.

E pluribus unum"

Paylaşımın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun uçakta Fenerbahçe forması giydiği ilk görüntüleri geldi.