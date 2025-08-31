Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu açıkladı! Milli oyuncu formayı giydi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bugün 17:30'da İstanbul'da olacak. Benfica geçtiğimiz günlerde Kerem'in Fenerbahçe'ye 22,5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu duyurmuştu. Milli oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Benfica ile vedalaştı. Öte yandan Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasını giydiği ilk görsel geldi. Fenerbahçe ise transferi resmen resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin Benfica'dan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bugün 17:30'da İstanbul'da olacak.
Milli oyuncunun gelmesine kalırken Benfica için sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.
Aktürkoğlu mesajında şunları yazdı:
"Sevgili hayırseverler,
Ne yazık ki veda zamanı, harika anılarla dolu unutulmaz bir yılın ardından, bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.
Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, sevgili koçum Bruno Lage ve teknik heyetine, kulüp bünyesinde çalışan tüm muhteşem insanlara yürekten teşekkür ederim. Bu zamanı sizlerle paylaşmak büyük bir onurdu.
Ayrıca ilk günden sonuna kadar beni desteklerini hiç esirgemeyen harika hayranlarımıza da özel bir teşekkür. İlk maçım sahadan çıktığım ve tüm stadyumun ayağa kalkıp beni neşelendirdiği anı asla unutmayacağım. Bu an sonsuza kadar kalbime kazınacak. Bu kulübün hayatımda her zaman çok özel bir yeri olacak.
İlk Avrupa tecrübem için hepinizden sonsuz destek aldım ve bunun için son derece minnettarım. Hak ettiğiniz milli şampiyonluk unvanını veremediğim için üzgünüm ama bu sezon şampiyonluğu bu muhteşem takımın ve taraftarımızın alacağına derinden inanıyorum. Ben, kendi siram geldiğinde, şimdi gerçek bir Benfica taraftarı olarak her zaman seni desteklemeye devam edeceğim.
Sonunda, Başkanımız Rui Costa'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.
E pluribus unum"
Paylaşımın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun uçakta Fenerbahçe forması giydiği ilk görüntüleri geldi.
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.
BENFICA TRANSFERİ AÇIKLADI
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun sportif haklarının satışı konusunda Türkiye'den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.
Benfica, Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na gönderdiği açıklamada, oyuncu Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Türkiye'den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını bildirdi.
Kulübün resmi sitesinde transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu anlaşma, prensip olarak oyuncunun sportif haklarının 22 milyon 500 bin Avro tutarında ve hedeflere bağlı değişken bir ücret karşılığında kesin olarak devredilmesini öngörmektedir; bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Avro tutarına ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca Galatasaray'ın rüçhan hakkı bulunduğu için bu şartlar kendisine daha önceden bildirilmiştir"
GALATASARAY: ENGEL ÇIKARMAYACAĞIZ
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.
Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe Kulübüne transferiyle ilgili konuşan Yazgan, "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI DA TÜRK FUTBOLUNUN ABİSİ KONUMUNDADIR"
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının herkesin üst kimliği olduğunu dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:
"Galatasaray, Çanakkale'de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 5 yıldızı, iki tane Avrupa Kupası ve onlarca başarıyla bugün gelinen noktada Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun hamisidir. Galatasaray Kulübü Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Biz ne kadar ortamı sakinleştirmeye çalışsak da rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Basketbolda milli takımın hocasına kızıp, takıma oyuncu göndermemeye kadar işi götürme cüretini ortaya koymaları, bizimle aynı yöne bakmadıklarının göstergesi. Geçen sene, kendilerini kaybettikleri bir gün sosyal medyada tweet attılar. O yazı 'Bize ahlak dersi veremezler.' şeklinde bitiyor. Galatasaray, Türk insanı ve ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğru yolu gösterip ahlak dersi veriyor. Sonuç olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak. Bu vesileyle Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Samsunspor'a başarılar diliyorum."
Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe Kulübü ile konuşmadıklarını aktaran Yazgan, "Bu süreç Benfica ile bizim aramızda geçen bir süreçtir. Fenerbahçe Kulübü bizim muhatabımız değil. Dolayısıyla herhangi bir arama olmadı." dedi.
