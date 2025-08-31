Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’na kavuşuyor! İstanbul’a geliş saati belli oldu

"GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI DA TÜRK FUTBOLUNUN ABİSİ KONUMUNDADIR"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının herkesin üst kimliği olduğunu dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Çanakkale'de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 5 yıldızı, iki tane Avrupa Kupası ve onlarca başarıyla bugün gelinen noktada Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun hamisidir. Galatasaray Kulübü Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Biz ne kadar ortamı sakinleştirmeye çalışsak da rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Basketbolda milli takımın hocasına kızıp, takıma oyuncu göndermemeye kadar işi götürme cüretini ortaya koymaları, bizimle aynı yöne bakmadıklarının göstergesi. Geçen sene, kendilerini kaybettikleri bir gün sosyal medyada tweet attılar. O yazı 'Bize ahlak dersi veremezler.' şeklinde bitiyor. Galatasaray, Türk insanı ve ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğru yolu gösterip ahlak dersi veriyor. Sonuç olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak. Bu vesileyle Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Samsunspor'a başarılar diliyorum."

Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe Kulübü ile konuşmadıklarını aktaran Yazgan, "Bu süreç Benfica ile bizim aramızda geçen bir süreçtir. Fenerbahçe Kulübü bizim muhatabımız değil. Dolayısıyla herhangi bir arama olmadı." dedi.