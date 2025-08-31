CANLI | Gençlerbirliği Fenerbahçe

Fenerbahçe Ankara'da kazanmak zorunda (AA)

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 7 kez kazandı. Kırmızı-siyahlılar son lig maçında 3 puana ulaşırken, 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Rekabette Ankara'da oynanan son 10 lig maçında ise Fenerbahçe 6, Gençlerbirliği 2 galibiyet elde etti. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, 1992-1993'te ise Gençlerbirliği 4-3'lük galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin evinde 2011-2012 sezonundaki 6-1 ve 2019-2020 sezonunda 5-2'lik skorlu galibiyetler en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.