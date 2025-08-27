Kanarya Şampiyonlar Ligi aşkına! Fenerbahçe kritik Benfica deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

LİG AŞAMASI BİLETİNİ KİM ALACAK?

İki ekip geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynadığı müsabakadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Kanarya, deplasmandaki maçta her türlü galibiyetinde 'lig aşaması' biletini alacak. 90 dakikanın berabere bitmesi durumunda uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.



KANARYA EN SON 2008-2009 SEZONUNDA KATILDI

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasında ilk kez yer almanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen İstanbul ekibi, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldı. Sonraki sezonlarda ise bu organizasyonda elemeleri geçemedi.

Benfica ise geçtiğimiz yıl lig aşamasında mücadele etti. Portekiz ekibi 8 maçta 13 puan toplayarak play-off'a kaldı ve Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.