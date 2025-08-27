Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek! Umutları yıkan gol Aktürkoğlu’ndan geldi

FOTOĞRAF (AA)

BENFICA İLE 8. KEZ

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile 8. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu. Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılara karşı eleme ve yarı final turunda (2013) üstünlük sağlayamazken, bu yıl bir ilki hedefliyor. Taraflar arasındaki 7 mücadelede Benfica 3, Fenerbahçe 2 galibiyet elde etti. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

AVRUPA KUPALARINDA 290. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 290. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde ise 411 gol gördü.