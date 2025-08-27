Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek! Umutları yıkan gol Aktürkoğlu'ndan geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya geldi. Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerin tüm umutlarını bitiren golü kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Öte yandan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla çıktı.
İŞTE İLK 11'LER
BENFICA: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Barreiro, Kerem, Pavlidis
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Jayden, Semedo, Fred, Amrabat, Archie Brown, Szymanski, En-Nesyri, Talisca
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR:
3. dakikada ceza sahası sol kanattan Pavlidis'in pasında arka direkte Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.
11. dakikada Benfica'nın kullandığı köşe atışında Vangelis Pavlidis'in şutunda top ağlara gitti.
16. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Vincic pozisyonu izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
28. dakikada ceza sahası dışında Rios'un yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisaca'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
35. dakikada Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
BENFICA İLE 8. KEZ
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile 8. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu. Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılara karşı eleme ve yarı final turunda (2013) üstünlük sağlayamazken, bu yıl bir ilki hedefliyor. Taraflar arasındaki 7 mücadelede Benfica 3, Fenerbahçe 2 galibiyet elde etti. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
AVRUPA KUPALARINDA 290. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 290. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde ise 411 gol gördü.
