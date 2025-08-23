Fenerbahçe ile Kocaelispor 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de karşı karşıya geliyor

Körfez temsilcisinde hedef 3 puan (İHA)

İŞTE MAÇ KARNESİ

Süper Lig'e 16 yıl sonra çıkan Kocaelispor, Fenerbahçe ile 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde oynanan 40 müsabakada Fenerbahçe 20 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 71 golüne, Kocaelispor 32 golle karşılık verdi.

MOURİNHO İLE SELÇUK İNAN 4. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 4. kez rakip olacak. Geçen sezon Gaziantep FK'nın başında olan Selçuk İnan, 2'si Trendyol Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta Portekizli teknik adamla karşılaştı. Fenerbahçe, ligdeki maçları aynı skorla (3-1) kazanırken, kupada da 4 gollü galibiyet elde etti.