23 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe ile Kocaelispor 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe ile Kocaelispor 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de karşı karşıya geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 18:07 Güncelleme: 23.08.2025 19:19
ABONE OL
Fenerbahçe ile Kocaelispor 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Bugün saat 21.30'da Chobani Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Mehmet Türkmen yönetecek. 16 yıl sonra yeniden karşılaşacak iki takım arasında üstünlük Fenerbahçe’nin elinde bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Bugün saat 21.30'da Chobani Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Kadir Sağlam görev yapacak. Bu maçla birlikte iki takım, 16 yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe ile Kocaelispor 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de karşı karşıya geliyor

Bu mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

İrfan Can Eğribayat, Semedo, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, Nesyri.

KOCAELİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ:

Jovanovic, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Djiksteel, Haidara, Show, Nonge, Cihat Çelik, Mendes, Oğulcan Çağlayan, Petkovic

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 OYUNCU YOK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde, Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da forma giyemeyecek.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

DORGELES NENE FORMA ŞANSI BEKLEYECEK

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak. Avusturya'nın Salzburg kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak (İHA)Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak (İHA)

KÖRFEZ TEMSİLCİSİNDE 2 FUTBOLCU YOK

Konuk Kocaelispor ise Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrıldıktan sonra zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmaya çalışacak. Yeşil-siyahlı ekipte kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

Geçen hafta Göztepe deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Öte yandan ligin yeni takımlarından Kocaelispor ise ligde çıktığı iki müsabakadan mağlup ayrılmasının telafisini yapmak istiyor. Deplasmanda mutlak 3 puanla taraftarını sevindirmek isteyen Selçuk İnan'ın öğrencileri, sahadan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Körfez temsilcisinde hedef 3 puan (İHA)Körfez temsilcisinde hedef 3 puan (İHA)

İŞTE MAÇ KARNESİ

Süper Lig'e 16 yıl sonra çıkan Kocaelispor, Fenerbahçe ile 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde oynanan 40 müsabakada Fenerbahçe 20 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 71 golüne, Kocaelispor 32 golle karşılık verdi.

MOURİNHO İLE SELÇUK İNAN 4. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 4. kez rakip olacak. Geçen sezon Gaziantep FK'nın başında olan Selçuk İnan, 2'si Trendyol Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta Portekizli teknik adamla karşılaştı. Fenerbahçe, ligdeki maçları aynı skorla (3-1) kazanırken, kupada da 4 gollü galibiyet elde etti.

Teknik Direktör Selçuk İnan, Jose Mourinho ile 4. kez karşı karşıya geliyor (AA)Teknik Direktör Selçuk İnan, Jose Mourinho ile 4. kez karşı karşıya geliyor (AA)

İKİ TAKIM 16 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞIYOR

İki takım ligde en son 2008-2009 sezonunda karşılaşmış ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İki ekip 16 yıl aradan sonra yeniden kozlarını paylaşacak (AA)İki ekip 16 yıl aradan sonra yeniden kozlarını paylaşacak (AA)

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de puan cetveli şöyle:

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe ile Kocaelispor 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de karşı karşıya geliyor Fenerbahçe ile Kocaelispor 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de karşı karşıya geliyor Fenerbahçe ile Kocaelispor 16 yıl aradan sonra Süper Lig’de karşı karşıya geliyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör