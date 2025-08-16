Fenerbahçe İzmir’de sezona başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yaparken, dördüncü hakem olarak Alper Akarsu görev alacak.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı sürüyor. Dün oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçıyla başlayan hafta, bugün Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek.
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaştı. Toplam skorda 6-4 üstünlük sağlayarak tur atlayan sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica ile eşleşti.
FENERBAHÇE LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların ilk hafta lig maçlarını ertelediğinden, Fenerbahçe Süper Lig'deki ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkacak. Üç kulvarda başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, sezona galibiyetle başlamak istiyor.
MAÇ KADROSU BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda; İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun yer aldı.
O İSİMLER KADRODA YOK
Kadroda yer almayan isimler ise Diego Carlos, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Mimovic, Cengiz Ünder ve Aziz Fall oldu.
GÖZTEPE'DE HEDEF2 'DE 2
İzmir temsilcisi Göztepe, ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Malcom Bokele, Emersonn ve Anthony Dennis'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan Göztepe, Fenerbahçe karşısında da puan ya da puanlar hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER:
Göztepe: Lis, Heliton, Taha, Bokele, Miroshi, Rhaldney, Arda, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan
Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Amrabat, Fred, Brown, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri
