Fenerbahçe İzmir’de sezona başlıyor

İzmir temsilcisi, ligin ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti (AA)

GÖZTEPE'DE HEDEF2 'DE 2

İzmir temsilcisi Göztepe, ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Malcom Bokele, Emersonn ve Anthony Dennis'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan Göztepe, Fenerbahçe karşısında da puan ya da puanlar hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Göztepe: Lis, Heliton, Taha, Bokele, Miroshi, Rhaldney, Arda, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Amrabat, Fred, Brown, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri