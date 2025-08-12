CANLI - Fenerbahçe-Feyenoord

İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarı önünde tur atlamak istiyor (AA)

TALİSCA DÖNÜYOR! İSMAİL KADRODA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor. Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, bugünkü maçta formasına kavuşuyor. İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.