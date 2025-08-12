CANLI - Fenerbahçe-Feyenoord
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde Feyenoord'u ağırlıyor. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki müsabakayı Rumen hakem István Kovács yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi ile karşı karşıya geldi. İlk maçtan 2-1'lik mağlup ayrılan temsilcimiz taraftarı önünde geri dönmek istiyor.
Hollanda'da oynanılan müsabakada, 90+1'de yediği golle birlikte turu evine bırakan temsilcimiz, galibiyet parolasıyla maça çıkmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri.
FEYENOORD: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Hadj-Moussa, Sauer, Ueda
MOURİNHO TURU GEÇMEK İSTİYOR
16 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho maç önü yaptığı basın toplantısında, "Öncelikli hedefimiz Play-Off'lara kalabilmek. Play-Off'lara kalabilirsek sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bunu başaramazsak Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Maç maç bakmak gerekiyor. Geçen sene Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Orası dediğim yere çok yakındık. Rangers'a karşı penaltılarda kaybettik. Çeyrek finale yaklaşmıştık. Öncelikli hedefimiz eleme turunu geçmek" mesajını verdi.
TALİSCA DÖNÜYOR! İSMAİL KADRODA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor. Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, bugünkü maçta formasına kavuşuyor. İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.
Feyenoord karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 288. sınavına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 287 mücadelede 113 galibiyet, 61 beraberlik, 113 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü. Öte yandan temsilcimiz, Feyenoord'u saf dışı bırakması halinde play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE'DEN MAÇ PAYLAŞIMI
