CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos | THY Euroleague Final Four

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı (A Haber arşiv)

JASİKEVİCİUS VE ERGİN ATAMAN 17. KEZ

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Jasikevicius, bu süreçte Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'nin başında yer alırken; Ataman ise A. Efes ve Panathinaikos'ta görev yaptı. Bu müsabakalarda Ergin Ataman'ın takımları 11 kez parkeden galip ayrılırken, Sarunas Jasikevicius ise 5 karşılaşmayı kazandı. İki başantrenör, Final Four'da ise 1'i final olmak üzere 2 kez karşı karşıya geldi.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 83.8 sayı, 35.6 ribaund ve 17.3 asist ortalamaları ile oynarken; Panathinaikos ise 87.3 sayı, 35.1 ribaund ve 19.2 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 16.8 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Yunan ekibinde de Kendrick Nunn 20.4 sayı ortalamasıyla oynuyor. Hayes-Davis ve Nunn, takımlarının verimlilik puanlarında ilk sırada yer alırken, normal sezonun en iyi 5'inde de yer aldı.