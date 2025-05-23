CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos | THY Euroleague Final Four
Fenerbahçe Beko basketbol takımı, THY Euroleague Final Four yarı finalinde Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşıyor. Abu Dabi'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler final hedefiyle parkeye çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four yarı finalinde Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlayan THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, yarı finalde TSİ 18.00'de Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI SKOR - İLK DEVRE SONA ERDİ
FENERBAHÇE BEKO: 38
PANATHINAIKOS: 33
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34. RANDEVU
Fenerbahçe ile Panathinaikos, Euroleague'de bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan ekibi ise 18 galibiyet elde etti. Bu sezon oynanan maçlarda Panathinaikos, İstanbul'da 81-76, evinde de 91-90'lık skorlarla kazandı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Final Four'da elendiği rakibiyle üst üste 2. kez bu turda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yaşadığı 2017 yılında Final Four'a giden yolda play-off'ta rakibini 3-0 elemeyi başarmıştı.
İKİ TAKIMIN FİNAL FOUR YOLU
THY Euroleague'de normal sezonu 2. tamamlayan Fenerbahçe, 23 galibiyet, 11 mağlubiyet elde etti. Jasikevicius'un öğrencileri, play-off turunda ise Fransız ekibi Paris Basketbol ile eşleşti. Evindeki ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 98-88'lik skorla galip geldi ve bir kez daha Final Four bileti aldı. Panathinaikos ise normal sezonu 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada bitirdi. Yeşil-beyazlılar, play-off'ta bir başka Türk takımı A. Efes ile eşleşirken, Abu Dabi yolculuğu 5. maç sonunda netlik kazandı. Sahasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, İstanbul'da da aynı durum yaşandı. Son müsabakayı 75-67'lik skorla kazanan Ergin Ataman'ın öğrencileri, üst üste 2. kez son 4 takım arasına kaldı.
JASİKEVİCİUS VE ERGİN ATAMAN 17. KEZ
Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Jasikevicius, bu süreçte Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'nin başında yer alırken; Ataman ise A. Efes ve Panathinaikos'ta görev yaptı. Bu müsabakalarda Ergin Ataman'ın takımları 11 kez parkeden galip ayrılırken, Sarunas Jasikevicius ise 5 karşılaşmayı kazandı. İki başantrenör, Final Four'da ise 1'i final olmak üzere 2 kez karşı karşıya geldi.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 83.8 sayı, 35.6 ribaund ve 17.3 asist ortalamaları ile oynarken; Panathinaikos ise 87.3 sayı, 35.1 ribaund ve 19.2 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 16.8 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Yunan ekibinde de Kendrick Nunn 20.4 sayı ortalamasıyla oynuyor. Hayes-Davis ve Nunn, takımlarının verimlilik puanlarında ilk sırada yer alırken, normal sezonun en iyi 5'inde de yer aldı.
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