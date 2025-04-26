Gaziantep-Fenerbahçe maçı! Hataya yer yok

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Sarı lacivertliler, ligin 33. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Peki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER



Gaziantep FK: Burak, Semih, Arda, Husic, Sorescu, Daubin, N'Diaye, Lungoyi, Maxim, Boateng, Halil



Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Trendyol Süper Lig'de 30 maça çıkan Fenerbahçe, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile topladığı 72 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı lacivertliler ligdeki son yenilgisini Beşiktaş karşısında almıştı. Gaziantep FK ise 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

GAZİANTEP FK'DA 3 EKSİK

Gaziantep FK'de takımın golcü ismi Okereke, RAMS Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.İtirazdan dolayı kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan ve yine takımın etkili ismi Kozlowski de kırmızı kart cezası dolayısıyla sahada yer alamayacak.Kırmızı-siyahlı ekipte Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu sarı kart sınırında yer alıyor. 3 oyuncu kart görmeleri durumunda 34. haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü 19.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.