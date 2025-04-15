Fenerbahçe'de yol ayrımı: Valerie Garnier için açıklama geldi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valerie Garnier ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2017-2019 ve 2023-2025 dönemlerinde takımı çalıştıran Garnier’e teşekkür edilirken, bu süreçte kazanılan Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 3 Türkiye Ligi şampiyonluğu (biri namağlup), 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupasıyla kulüp tarihine geçtiği vurgulandı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1'i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.