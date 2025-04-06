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Süper Lig'de kritik derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.04.2025 06:47 Güncelleme: 06.04.2025 07:00
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Süper Lig’de kritik derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri...

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde 65 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın bay geçtiği haftada kazanarak farkı 3’e indirmek istiyor. Trabzonspor ise yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kritik derbide karşı karşıya gelecek.

GÖZLER SAAT 19.00'DA

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 30. haftanın en kritik maçında karşı karşıya gelecek (İHA)Fenerbahçe ve Trabzonspor, 30. haftanın en kritik maçında karşı karşıya gelecek (İHA)

KAZANIRSA FARK 3'E DÜŞECEK

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.

Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

MOURİNHO CEZALI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçının ardından "saldırı" sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. 44. maddeden sevk edilen Portekizli teknik adam, alt sınır olan 5 maç ceza alsa dahi, bu cezasını ligde çekecek.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart görüp, teknik direktör Mourinho gibi 44. maddeden PFDK'ye tedbirli sevk edilen Mert Hakan Yandaş da yarın oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe kazanırsa, zirve ile puan farkı 3’e düşecek. (İHA)Fenerbahçe kazanırsa, zirve ile puan farkı 3’e düşecek. (İHA)

FRED FORMA GİYEBİLİR

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fred, "Hakaret" sebebiyle PFDK'ye tedbirli olarak sevk edildi.

Fred, PFDK kararlarının maç saatine kadar açıklanması ve alt sınır olan 3 maç ceza alması halinde, bu cezasını gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

TAKIMI ZEKİ MURAT GÖLE YÖNETECEK

Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ye tedbirli olarak sevk edilen yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic, disiplin kurulu kararlarının maç saatine kadar açıklanmaması durumunda takımın başında olamayacak.

Mourinho, Foti ve Zufic'in yokluğunda ise Zeki Murat Göle takımın başında sahaya çıkacak.

FORVET HATTINDA ROTASYON

Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında forvet hattında Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Talisca ve En-Nesyri ikilisinden birisini kulübeye çekmeyi düşünen Mourinho, orta sahada ise Dusan Tadic'e ilk 11'de şans verecek.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında.

Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, yarınki karşılaşmada kart görmesi durumunda, 31. haftada deplasmanda oynanacak Net Global Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günün ardından dış sahada kazanan bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe karşısında da galip gelerek 519 gün sonra üç büyük rakipleri önünde galip gelmeye çalışacak.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer İstanbul'da galibiyet arayacak (İHA)Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer İstanbul'da galibiyet arayacak (İHA)

SON 3 LİG MAÇINI DEPLASMAN TAKIMI 3-2 KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzonspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezonun ikinci yarısında ve bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili rakibiyle deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, her iki maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

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Süper Lig’de kritik derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri... Süper Lig’de kritik derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri... Süper Lig’de kritik derbi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri...
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