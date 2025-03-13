Fenerbahçe İskoçya'da tur peşinde! İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Rangers karşısında çeyrek final bileti arıyor. İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak.
Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.
MUHTEMEL 11'LER
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan Yılmaz, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers
Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, Dzeko
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.
Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
TEK EKSİK ÇAĞLAR
Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına tek eksikle gidecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.
İSMAİL DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor.
Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek.
İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.
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