Fenerbahçe'nin Avrupa'da rakibi Rangers! İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'a karşı galibiyet arıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesinde Jose Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11 netleşti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 285. karşılaşmasını oynayacak.
Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.
Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
Rangers: Butland, Tavernier, Pröpper, Nsiala-Makengo, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Igamane, Hagi, Dessers
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 147. SINAV
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 146 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 38 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 205 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 184 gole engel olamadı.
"KUPA 2"DE SON 30 MAÇTA SADECE 5 MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 30 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.
Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 11 de beraberlik yaşadı.
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