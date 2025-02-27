Fenerbahçe ZTK’da Gaziantep FK deplasmanında!

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sarı lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelmesi halinde çeyrek final biletini kapacak.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan sarı-lacivertliler bu maça 6 puanda ve lider çıkacak. Gaziantep FK ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.