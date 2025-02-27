Fenerbahçe ZTK'da Gaziantep FK deplasmanında!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele saat 16.00'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sarı lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelmesi halinde çeyrek final biletini kapacak.
Gruptaki ilk iki maçını kazanan sarı-lacivertliler bu maça 6 puanda ve lider çıkacak. Gaziantep FK ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Gaziantep FK ile 27 Şubat Perşembe saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Amrabat, Mert Hakan, Levent, İrfan Can, Talisca, Cenk.
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