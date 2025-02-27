27 Şubat 2025, Perşembe
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Fenerbahçe ZTK'da Gaziantep FK deplasmanında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 09:09 Güncelleme: 27.02.2025 09:17
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Fenerbahçe ZTK’da Gaziantep FK deplasmanında!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele saat 16.00'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sarı lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelmesi halinde çeyrek final biletini kapacak.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan sarı-lacivertliler bu maça 6 puanda ve lider çıkacak. Gaziantep FK ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Gaziantep FK ile 27 Şubat Perşembe saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Amrabat, Mert Hakan, Levent, İrfan Can, Talisca, Cenk.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe ZTK’da Gaziantep FK deplasmanında! Fenerbahçe ZTK’da Gaziantep FK deplasmanında! Fenerbahçe ZTK’da Gaziantep FK deplasmanında!

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