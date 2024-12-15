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Fenerbahçe Kadıköy'de çıkış peşinde! Mourinho'dan zorunlu değişiklik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 07:10 Güncelleme: 15.12.2024 07:22
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Fenerbahçe Kadıköy’de çıkış peşinde! Mourinho’dan zorunlu değişiklik

Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Kanarya saat 19.00'da başlayacak karşılaşmaya son iki maçtır alınan mağlubiyetleri taraftarlarına unutturmak adına galibiyet parolasıyla çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Djiku'nun cezası ve Samet Akaydin'in teknik kararla kadroda olmaması dikkat çekerken, Çağlar Söyüncü'nün 11'de forma giymesi bekleniyor. İşte Mourinho'nun Başakşehir 11'i...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i Ülker Stadı'nda konuk edecek.

Müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün yönetiminde oynanacak. Ergün'ün yardımcıları ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan olacak.

Fenerbahçeli oyunların gol sevinci (İHA)Fenerbahçeli oyunların gol sevinci (İHA)

FENERBAHÇE ÇIKIŞ PEŞİNDE

Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.

DJIKU YOK

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Geçen sezon oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçından bir kare (İHA)Geçen sezon oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçından bir kare (İHA)

SAMET'E MOURINHO KALKANI

Son haftalarda tribünlerin tepkisini çeken Samet Akaydin ise teknik ekip kararıyla RAMS Başakşehir maçında sahada olmayacak. Teknik direktör José Mourinho, Samet'i korumak amacıyla sahaya sürmeme kararı almıştı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü baba oldu (DHA)Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü baba oldu (DHA)

STOPER HATTI ÇAĞLAR-BECAO

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, sakatlığını atlattı ve RAMS Başakşehir karşısında ilk 11'de yer alacak. Çağlar, Athletic Bilbao maçında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Baba olduktan sonra izinsiz olarak takımda kalmaya karar veren Çağlar, savunmada Djiku'nun cezası ve Samet'in yokluğu nedeniyle, Luiz Gustavo Becão ile birlikte savunma tandemini oluşturacak.

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