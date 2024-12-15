Fenerbahçe Kadıköy’de çıkış peşinde! Mourinho’dan zorunlu değişiklik

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü baba oldu (DHA)

STOPER HATTI ÇAĞLAR-BECAO

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, sakatlığını atlattı ve RAMS Başakşehir karşısında ilk 11'de yer alacak. Çağlar, Athletic Bilbao maçında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Baba olduktan sonra izinsiz olarak takımda kalmaya karar veren Çağlar, savunmada Djiku'nun cezası ve Samet'in yokluğu nedeniyle, Luiz Gustavo Becão ile birlikte savunma tandemini oluşturacak.