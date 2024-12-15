CANLI | Fenerbahçe - Rams Başakşehir
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Deniz Dilmen'in hatalı pasında rakip yarı sahanın ortalarından Amrabat'ın boş kaleye gelişine göndermek istediği vuruşta, top yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Kostic'in soldan ortasına Dzeko'nun altıpas önünde dokunuşunda, savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden auta gitti.
26. dakikada topla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük buluşan Osayi-Samuel, yay üzerinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun gelişine vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın içeri çekerek uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
35. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazda geriden bindiren İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can'ın penaltı noktasının solundan sert şutunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
İlk yarı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.