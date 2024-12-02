CANLI | Fenerbahçe-Gaziantep FK (CANLI ANLATIM)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Samet, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Eruğrul, Arda, Viana, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Mustafa, Halil, Lungoyi

EVDE PUAN KAYBI YOK

Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor. İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 5 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

ÇOCUĞU YAŞLISI KADIKÖY'DE

Fenerbahçe taraftarı lider Galatasaray'ın Eyüpspor ile evinde 2-2 berabere kalmasının ardından Ülker Stadyumu'nu doldurdu. Minik çocuklardan yaşlılara kadar tribünlerdeki yerini alan sarı lacivertli taraftarlar takımlarından galibiyet bekliyor.

Minik Fenerbahçe taraftarları da Kad��köy'de (ahaber.com.tr)

AVRUPA'DA VE LİGDE YOLA EMİN ADIMLARLA DEVAM

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

DJIKU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.