Fenerbahçe zorlu Prag deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak.

Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Mücadele öncesi Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ni 5, Slavia Prag'ın ise 4 puanı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Ogbu, Boril, Doudera, Dorley, Zafeiris, Diouf, Chytil, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri