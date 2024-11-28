CANLI | Slavia Prag - Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalıyor. Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapıyor.
Mücadelede Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ni 5, Slavia Prag'ın ise 4 puanı bulunuyor.
11'LER
Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert Müldür, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.