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CANLI | Slavia Prag - Fenerbahçe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 15:08 Güncelleme: 28.11.2024 23:02
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CANLI | Slavia Prag - Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalıyor. Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Mücadelede Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ni 5, Slavia Prag'ın ise 4 puanı bulunuyor.

11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert Müldür, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

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