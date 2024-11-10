Fenerbahçe’de tek hedef galibiyet! İşte Sivasspor maçının 11’i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssed En-Nesyri.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Camara, Turgunboev, Koita, Charisis, Moutoussamy, Rodrigues, Balde.Mouandilmadji.

FENERBAHÇE LİDERİN 5 PUAN GERİSİNDE

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinci (AA)

AVRUPA LİGİ'NDE MAĞLUP

Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

LİGDE 37. RANDEVU

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 20 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 77 gol atarken, Sivasspor 47 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçı ev sahibi 4-1'lik skorla kazanırken, Sivas'ta taraflar 2-2 berabere kaldı.

Jose Mourinho (DHA)

JOSE MOURİNHO YİNE CEZALI

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugünkü maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

FENERBAHÇE OYNADIĞI TÜM MAÇLARDA GOL ATTI

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, bu maçların tamamında gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 8'i 11 olmak üzere 10 maçta forma giyen Edin Dzeko, 7 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alırken, tüm kulvarlarda ise 11 gol kaydetti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemeyecek.