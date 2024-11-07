CANLI | Fenerbahçe-Az Alkmaar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşıyor.

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AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetiyor. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.

Fotoğraf: DHA

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE İLK 11'LER



AZ ALKMAAR: Owusu-Oduro, Maikuma, Dekker, Penetra, De Wit, Clasie, P. Koopmeiners; Lahdo, Mijnans, Poku, Parrott.



FENERBAHÇE: Livakovic, Samuel, Çağlar, Becao, M.Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, İsmail, Maximin, Dzeko.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.