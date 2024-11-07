Az Alkmaar - Fenerbahçe muhtemel kadro! Mourinho'dan ilk 11'de sürpriz tercih
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11 netleşti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.
AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.
AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
AZ ALKMAAR: Owusu-Oduro, Maikuma, Dekker, Penetra, De Wit, Clasie, P. Koopmeiners; Lahdo, Mijnans, Poku, Parrott.
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.
İKİ EKİP ARASINDAKİ 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile AZ Alkmaar daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi.
İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.