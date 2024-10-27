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Fenerbahçe evinde Bodrum FK'yi ağırlayacak | MUHTEMEL 11'LER

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 13:05
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Fenerbahçe evinde Bodrum FK’yi ağırlayacak | MUHTEMEL 11’LER

Avrupa Ligi'nde Manchester United ile berabere kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'yi ağırlıyor. Jose Mourinho'nun mücadelede sahaya süreceği muhtemel 11 netleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, Szymanski, İsmail, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sipay Bodrum FK: Diego, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Fredy, Musah, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

KANARYA AVRUPA'DAN BERABERLİKLE DÖNDÜ

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

SOL BEKTE GÖZLER KOSTIC'TE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oynanacak müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

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