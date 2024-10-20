CANLI Samsunspor - Fenerbahçe
Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe kritik maçta Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Samsunspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını sarı-lacivertli takım 1-0 önde tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in kullandığı taç atışında defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un ellerinin arasından ağlara gönderdi: 1-0.
30. dakikada Bola'nın sağ çaprazdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin arka direğe doğru şutunda kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
38. dakika Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Müldür'ün yerden sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde yatarak bloke etti.
Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.