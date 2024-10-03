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(AVRUPA LİGİ) Twente - Fenerbahçe | İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:13
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AVRUPA LİGİ Twente - Fenerbahçe | İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Twente ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 netleşti.

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