29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Jose Mourinho'dan forvette Dzeko kararı! İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 13:32 Güncelleme: 29.09.2024 13:36
ABONE OL
Jose Mourinho’dan forvette Dzeko kararı! İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun kafasındaki 11'i netleştirdiği ve forvet hattında Dzeko'ya forma vereceği öğrenildi. Antalyaspor cephesinde ise Alex'in puan ya da puanlar hedefiyle hafta boyu takımını bu maça hazırladığı belirtildi. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör